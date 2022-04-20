استقبل ديوان البرجس المهنئين والمباركين بشهر رمضان المبارك في ديوانه بمنطقة الخالدية حضره عدد من الشخصيات العامة وحشد من المواطنين.



وقدم فيصل جاسم البرجس الشكر الجزيل للحضور على تلبية الدعوة ورحب بهم، مؤكدا اهمية التواصل بين ابناء الشعب الكويتي.



من جهته، قال م.حمد البرجس نحن سعداء بأن منّ الله علينا بعودة الحياة الطبيعية للبلاد بعد ان توقفنا سنتين لظروف الجائحة وما ترتب عليها من إجراءات صحية. والحمد لله يأتي هذا التواصل بين أفراد الشعب الكويتي لتجسيد روح المحبة بين أفرادها الذين جبلوا عليها، داعيا الله ان يعيد شهر رمضان على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها ويحفظ قيادتها تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.