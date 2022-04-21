في إطار الفعاليات الرمضانية المتميزة التي يحرص البنك الأهلي المتحد على القيام بها سنويا، نظم البنك احتفالا بالقرقيعان في المبنى الرئيسي للبنك بحضور الرئيس التنفيذي جهاد الحميضي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية المساندة لمياء الطبطبائي، وعدد من ممثلي الإدارة التنفيذية، حيث تم توزيع القرقيعان على موظفي البنك الذين سعدوا بهذه الاحتفالية التي أحدثت أجواء من البهجة والمرح واستمتعوا بالفقرات المميزة مع «بو طبيلة» وأدوا معه أناشيد القرقيعان.



وجددت جهاد الحميضي التهنئة بالشهر الفضيل لجميع موظفي الأهلي المتحد، معربة عن اهتمام إدارة البنك بفريق العمل والحرص على خلق مزيد من جو الألفة والمودة وتعزيز التواصل بينهم كأسرة واحدة تجمعهم قيم الترابط والتكاتف والمودة، وتسود بينهم روح العمل الجماعي كإحدى مقومات الدفع بمسيرته نحو مزيد من الإنجازات والتقدم. وقالت مساعد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد مريم المضف: بحمد الله عاودنا الاحتفال بالقرقيعان بعد التوقف خلال العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا وهو ما ضاعف من بهجة الاحتفال بالقرقيعان هذا العام. وأوضحت المضف أن الاحتفال بالقرقيعان يأتي في إطار حرص البنك على إحياء التقاليد الشعبية الكويتية القديمة من أصالة وجمال، وتأكيدا لاعتزاز البنك بهويته المجتمعية واهتمامه البالغ بالمبادرات الاجتماعية التي تدعم الثقافة والموروث الاجتماعي والشعبي الذي نعتز به مشاركة، فضلا عن دور هذه الفعاليات في التقريب بين الموظفين وجمعهم في جو عائلي تسوده روح الود والمحبة في هذه الأيام المباركة وهو ما يتفق مع رؤية البنك بأهمية تعزيز التواصل الاجتماعي بين الموظفين، وسعي البنك للحفاظ على نموذج ناجح لإدارة الموارد البشرية في بيئة عمل لا تضاهى. وعبر موظفو الأهلي المتحد عن شكرهم العميق وتقديرهم لإدارة البنك على هذه الفعالية لما لها من أثر إيجابي.