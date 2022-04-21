أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، عن اختتام رعايتها لبطولة القبس الرمضانية الأولى لرياضة البادل، والتي اقيمت من 10 إلى 18 الجاري على ملاعب Padel Time في منطقة العارضية، وذلك تماشيا مع مبادراتها العديدة المتنوعة خلال شهر رمضان لهذا العام.



وفي بيان لها، سلطت stc الضوء على الإقبال الناجح الذي شهدته البطولة حيث استقطبت المسابقة حشدا كبيرا من الحضور لمشاهدة الفرق المختلفة وهي تتنافس على لقب البطولة. وقد شارك في البطولة الاكبر من نوعها في رمضان 250 فريقا وحضور جماهيري ناهز الـ 1000 شخص يوميا. كما حصل الفريق الفائز على فرصة للعب في مبارة استعراضية ضد لاعب البادل المصنف رقم واحد في العالم، خوان ليبرون تشينكوا، خلال الحفل الختامي. وذكرت stc أن البطولة كانت انعكاسا إيجابيا لبعض القيم الأساسية وراء حملتها الرمضانية هذا العام، لا سيما بالنظر إلى دور الرياضة خلال الشهر الفضيل، حيث جمعت الفعالية أفراد المجتمع لتشجيع فرقهم ولاعبيهم المفضلين في أكثر الرياضات شعبية في الكويت الآن.



وتم تكريم stc من قبل المنظمين لدورها الرئيسي في رعاية الحدث وذلك خلال الحفل الختامي بحضور مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم، ومدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي أحمد النويبت. وبهذه المناسبة، تقدمت stc بالشكر إلى «القبس» على تنظيم البطولة التي كانت الأكبر من نوعها في رمضان هذا العام، بالإضافة إلى كل من لعب دورا في هذا الحدث الناجح حيث تعدى الحضور 2000 شخص في المباريات النهائية عن كل الفئات، وأعربت الشركة عن أن مشاركتها ودعمها لمثل هذه المبادرات داخل المجتمع يبني على سعيها لتعزيز الحياة الصحية، وخاصة بين جيل الشباب. وخلال البطولة، استقبلت stc الحاضرين والرياضيين في جناحها حيث أقامت عدة مسابقات ووزعت جوائز قيمة على الفائزين، كما وفرت stc للزوار إمكانية الوصول إلى مجموعتها الكاملة من خدمات الاتصالات والرقمية في الجناح. وإضافة إلى دورها في الرعاية، شجعت stc موظفيها على المشاركة في البطولة كجزء من دعمها المستمر لتعزيز أسلوب الحياة الصحي في مكان العمل وتشجيعهم على العمل الجماعي الذي سيوفر لهم الأدوات اللازمة للازدهار في حياتهم المهنية والشخصية، وهو نهج تدعمه stc. وكشركة رائدة في السوق الكويتي وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، تعاونت stc على مر السنين مع العديد من الكيانات الرائدة بهدف المساهمة والمشاركة في تعزيز التواصل وتزويد المجتمع بتجارب مؤثرة ودائمة من خلال فعاليات هادفة ونشر الوعي حول قضايا مجتمعية مهمة. وتماشيا مع إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ستواصل stc لعب دور فعال في المجتمع والمشاركة في المبادرات التي ستنعكس بشكل إيجابي على جيل الشباب الذين هم قادة المجتمع في المستقبل.