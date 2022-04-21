اختتمت بطولة جمعية طلبة الطب الكويتية للبادل بمشاركة 24 فريقا، والتي أقيمت 12 الجاري، حيث يواصل البنك دعمه ورعايته للأنشطة الشبابية في الكويت لاسيما الأنشطة الرياضية بدافع المسؤولية الاجتماعية والخطة المستمرة للعام 2022. وأكد اختصاصي العلاقات العامة والإعلام مساعد الغريب، أن ذلك يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية، وكذلك لملء وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وأضاف أن البنك رعى هذه البطولة الفريدة من نوعها لطلبة جامعة الكويت، لما تتمتع به من عدد المشاركين الذي فاق التوقعات. وشهدت البطولة منافسة كبيرة بين الفرق المتنافسة وحضورا جماهيريا لمؤازرة الفرق المتنافسة لما تتمتع به اللعبة من شعبية في الآونة الأخيرة، كما تم توزيع العديد من الجوائز والهدايا العينية على الجمهور. ويسعى بنك وربة لنشر الثقافة الرياضية والصحية بين أوساط المجتمع خصوصا لفئة الشباب، حيث يوفر البنك تطبيق Fayez، وهو تطبيق رياضي مخصص لرياضة المشي، بالإضافة إلى أنه يقدم العديد من الجوائز القيمة عبر التطبيق من خلال مسابقات على مدار الأسبوع.