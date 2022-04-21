ترسيخا للعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، ودعما للمشروعات الصغيـــــــرة والمتوسطة، ينظم بنك الخليج أسبوعيا، كل يوم خميس، طوال الشهر الفضيل «نقصة الخميس»، بالتعاون مع العديد من المطاعم والمخابز الكويتية، وذلك في إطار الفعاليات المجتمعية الناجحة التي يتشارك فيها البنك مع العملاء والمجتمع خلال شهر رمضان. وقالت مسؤول أول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج دعاء ششتري: نستهدف من إحياء هذه العادة الكويتية الأصيلة التواصل مع المجتمع في هذا الشهر الفضيل، ودعم المخابز والمطاعم بمساعدتهم على التسويق والدعاية لمنتجاتهم، مشيرة إلى أن البنك تعاون مع العديد من المحلات والمخابز بإعداد نقصة الخميس التي لاقت قبولا واسعا من افراد المجتمع، الذين كانوا أكثر حرصا على تشجيع المبادرين الشباب.



ونوهت إلى أن «نقصة الخميس» التي تمثل تمسكا بالعادات القيمة، تطورت من شكلها البسيط المعروف قديما بتوزيع أطباق بسيطة من أكل البيت، لتجسيد روح الأخوة والمحبة والتعاون بين الجيران، إلى نوع من الدعم الذي تقدمه مؤسسات المجتمع الكبرى ممثلة في بنك الخليج للمشروعات الصغيرة، في إطار حرصها على التواصل مع المجتمع الكبير عبر توزيع منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأفراد والأسر.



ونوهت شيشتري إلى أن نقصة الخميس من الفعاليات الخيرية التي ينظمها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم، التي تعكس انخراط البنك داخل المجتمع على مدى 60 عاما، كان خلالها جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي. وذكرت أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.