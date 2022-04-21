اختتم بنك برقان في الآونة الأخيرة زياراته السنوية لتوزيع القرقيعان على عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية وجمعيات النفع العام، لمشاركتهم أوقاتا من الفرح وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.



وكجزء من العادات والتقاليد السنوية، قام ممثلو العلاقات العامة في بنك برقان بتنسيق عدة زيارات خلال الشهر الفضيل لتوزيع هدايا القرقيعان المميزة على شكل حصالة حساب «كنز»، لكل من الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال أنشطة عديدة مليئة بالفرح والسرور.



وقد غطت هذه الزيارات كل من الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى «KACCH» وبيت عبدالله لرعاية الأطفال «BACCH»، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فريق «عبير 2» التطوعي لذوي الإعاقة الذهنية واختتمها مع مركز الكويت للصحة النفسية.



ويسعى بنك برقان بشكل مستمر للقيام بهذه المبادرات بشكل سنوي، حيث باتت تقليدا يجسد أولوية التواصل والاهتمام لديه ورعايته لجميع فئات المجتمع، وارتباطه بروح التراث الكويتي الغني والأصيل خلال شهر رمضان المبارك.