شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت أول تراجع أسبوعي لمؤشراتها بشكل جماعي في رمضان، وذلك بعد ارتفاعات لافتة خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، وتراجعت المؤشرات بشكل متباين، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي بشكل كبير مقارنة بأسهم السوق الأول.



وعلى ضوء التوسع في عمليات البيع بهدف جني الأرباح السريعة، خسرت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع نحو 266 مليون دينار، بعد مكاسب في أول اسبوعين برمضان تجاوزت 900 مليون دينار، وبلغ إجمالي القيمة بنهاية جلسة ختام الأسبوع امس 48.633 مليار دينار تراجعا من 48.899 مليار دينار بنسبة انخفاض 0.5%.



وقفز متوسط التداول اليومي خلال جلسات الأسبوع لـ 73 مليون دينار بمحصلة إجمالية 362 مليون دينار مقارنة بـ 318 مليون دينار بمتوسط يومي 64 مليون دينار الأسبوع الماضي، بنسبة ارتفاع 14%، وكان للأسهم المتوسطة والصغيرة نصيب من السيولة.



وارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 48.7% بتداول 1.156 مليار سهم ارتفاعا من 777 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع جماعي في الأداء، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% بخسارة 7 نقاط ليصل الى 9167 نقطة تراجعا من 9174 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.1% بخسائر بلغت 142 نقطة ليصل إلى 6416 نقطة انخفاضا من 6558 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% بخسارة 45 نقطة ليصل إلى 8267 نقطة انخفاضا من 8312 نقطة.



ويتوقع ان تعود البورصة لنشاطها الصعودي خلال الفترة المقبلة في ظل دعم قوي من ارتفاع اسعار النفط بالسوق العالمي، فضلا عن بدء مرحلة افصاحات النتائج المالية للربع الأول، والتي تبدو مبشرة من خلال ما كشف عنه كل من بنك الكويت الوطني، وبنك بوبيان، وبيت التمويل الكويتي (بيتك).



تراجعت قيمة ملكيات الأجانب بالبنوك الكويتية إلى 3.106 مليارات دينار مقارنة بـ 3.123 مليارات دينار الأسبوع الماضي، جراء تراجع القيم السعرية لبعض اسهم البنوك خلال جلسات الأسبوع.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 20 ابريل الجاري، استمرت التعاملات الشرائية خلال الأسبوع من خلال زيادة نسب الملكيات في 6 بنوك هي، بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبوبيان، والأهلي، والمتحد، الدولي KIB، فيما تراجعت ملكياتهم في 3 بنوك هي برقان، والخليج، ووربة، واستقرت في التجاري.



وارتفعت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.09% ليصل الإجمالي إلى 22.19% بقيمة 1.736 مليار دينار، وارتفعت في بيتك بنسبة 0.15% بنسبة إجمالية 10.90% بقيمة 996.9 مليون دينار.



وزادت نسبة الأجانب في بوبيان بـ 0.02% بإجمالي 5.51% بقيمة 166.5 مليون دينار، وارتفعت كذلك النسبة في الاهلي بـ 0.01% بإجمالي 0.50% بقيمة 2.5 مليون دينار، وارتفعت في بنك المتحد بنسبة 0.03% بإجمالي 0.39% بقيمة 3 ملايين دينار، وارتفعت في بنك الدولي KIB بنسبة 0.14% بإجمالي 6.94% بقيمة 20.3 مليون دينار.



وتراجعت ملكيات الأجانب في بنك الخليج بنسبة 0.11% بإجمالي 12.97% بقيمة 134.9 مليون دينار، وتراجعت في بنك برقان بـ 0.05% بنسبة إجمالية 2.47% بقيمة 23.7 مليون، كما تراجعت في وربة بنسبة 0.02% بنسبة اجمالية 3.96% بقيمة 21.9 مليون دينار، واستقرت ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 651 ألف دينار.