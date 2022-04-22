أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء»، عن أن الكويت بصدد التعاقد مع مستشار عالمي لاستشراف مستقبل تسويق منتجات مصفاة الزور لأكثر من 3 عقود زمنية مقبلة. وذكرت أن توجه المؤسسة في هذا الصدد جاء مدفوعا باستغناء وزارة الكهرباء والماء عن كميات ضخمة من منتج زيت الوقود الذي شيدت المصفاة في الأساس لتوفيره من أجل تشغيل توربينات الوزارة التي توسعت بدورها في استخدام الغاز الطبيعي، ليتغير بالتبعية مشروع المصفاة بالكامل ليتحول لاحقا إلى مصفاة تحويلية. وذكرت المصادر أن مؤسسة البترول طلبت من شركة كيبك إعداد دراسة مستقبلية حول تسويق منتجات مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات في الداخل والخارج، وذلك لفترة استشراف تمتد من 25 - 35 عاما من الآن.