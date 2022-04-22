أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت اللمسات النهائية لبيع الإجازات السنوية للعاملين في القطاع النفطي، حيث تم إلغاء التقييم السنوي للعاملين كشرط أساسي لبيعها والسماح لكل العاملين بالتقدم للاستفادة من تلك الميزة.

وتوقع المصدر ان تصدر «البترول» الأسبوع المقبل الشروط والضوابط المنظمة لعملية بيع الإجازات للعاملين في القطاع النفطي والبالغ عددهم أكثر من 21 ألف موظف.

وذكر أن «مؤسسة البترول» لا تخضع لقرارات ديوان الخدمة المدنية، وعليه فقد استطلعت رأي النقابات حول آلية بيع الإجازات، لاسيما ان الديوان حدد حصول الموظف على تقييم ممتاز كشرط للصرف في الوزارات والإدارات الحكومية، وعليه فإن تطبيق هذا الشرط في القطاع النفطي سيحرم شريحة كبيرة جدا من العاملين من الاستفادة من تلك الميزة.

من جهة ثانية، قال المصدر إن الزيادة السنوية للموظفين في القطاع النفطي تم صرفها خلال اليومين الماضيين مع راتب شهر أبريل الجاري.

وذكر المصدر ان الموظفين في «البترول» وشركاتها التابعة تمكنوا من الاطلاع على نسبة التقييم السنوي من خلال نظام أوراكل الخاص بالشؤون الإدارية.

وأشار إلى أن التقييم السنوي للموظفين ما دون الدرجة 17 كان: 15% من إجمالي العمال (امتياز)، 65% (جيد جدا)، 20% «جيد» وما دون.