يحرص بنك الكويت الوطني - البحرين على مشاركة موظفيه كل الأعياد والمناسبات على مدار العام وتوطيد العلاقات فيما بينهم في إطار سعيه لتوفير بيئة عمل متميزة، وفي ذلك الإطار، يواصل البنك الاحتفال بالأعياد والمناسبات في أجواء أسرية، واحتفاء بشهر رمضان الفضيل، أقام البنك غبقته الرمضانية السنوية لموظفيه.



حضر حفل الغبقة الرمضانية الذي أقيم في قاعة المنامة بفندق الفورسيزونس، مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان، وكافة موظفي البنك.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: نلتزم بأن نكون أقرب إلى موظفينا وعائلاتهم والاحتفال معا بالمناسبات والأعياد، وذلك ضمن مسؤوليتنا تجاه المجتمع.



وأضاف: نسعد دائما بدورنا المجتمعي ومشاركة موظفينا بشكل فعال في أداء ذلك الدور من خلال المساهمة في الأعمال التطوعية والقيام بدور إيجابي في المجتمع.



تضمن الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات، حيث تم تنظيم بعض المسابقات والسحوبات وتوزيع الجوائز على الموظفين الفائزين، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.



وقد شهدت الأمسية الممتعة مشاركة فعالة من كل الموظفين الذين تقدمت إليهم الإدارة بالشكر والتقدير على ما قدموه من جهد مخلص وتفان في العمل، كما تم التأكيد على أن روح التعاون بين الموظفين والعمل كفريق واحد تتصدر أولويات البنك على الدوام.