توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر تعافي القطاع نحو مستويات ما قبل الجائحة في 2023 وأن ينمو بمعدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وقال المجلس في تقرير صادر أمس إن قطاع السياحة سيسجل نموا 5.8% على مدار الفترة من 2022 وحتى 2032، مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7%.



كما أشار إلى أن الصناعة قد توفر 126 مليون فرصة عمل جديدة، إذ إن قطاع السياحة كان مسؤولا في 2019 -قبل بداية جائحة «كورونا» ـ عن عشر الناتج المحلي الإجمالي والوظائف.



وتسببت جائحة «كورونا» في تقويض القطاع الذي يقدر حجمه بنحو 9.6 تريليون دولار، إذ خفضت قيمة عائده إلى النصف وتسببت في تسريح 62 مليون شخص من وظائفهم.



وأشار التقرير إلى أن حجم قطاع السياحة قد يصل إلى 8.35 تريليونات دولار في 2022 ومستوى 9.6 تريليونات دولار في 2023 ليتعافى بذلك إلى مستويات ما قبل الجائحة.