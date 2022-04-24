يسعى برشلونة اليــــوم لتأمين المركز الثانـــي والإبقاء علــى حظوظه القليلة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني عندما يستضيف رايو فايكانو في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ21. وانحصر طموح برشلونة وإشبيلية بالحصول على مركزين مؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجحا الخميس الماضي في العودة إلى سكة الانتصارات في الوقت المناسب بفوزهما خارج الديار على ريال سوسييداد 1-0 وليفانتي 3-2 تواليا في المرحلة 33 من الدوري الإسباني. وخلافا لإشبيلية الذي بات خارج حسابات اللقب رسميا بسبب فارق النقاط الـ 15 والمواجهتين المباشرتين مع ريال مدريد الفائز على أوساسونا 3-1، أبقى برشلونة على آماله حسابيا بعد عودته من الباسك بانتصاره الثامن عشر الذي جعل فريق تشافي هرنانديز ثانيا بفارق المواجهتين المباشرتين مع النادي الأندلسي، مستفيدا من تعادل أتلتيكو مدريد حامل اللقب مع غرناطة 0-0.



انتصار كبير لفولفسبورغ



أكرم فولفسبورغ وفادة ضيفه ماينز بخماسية نظيفة في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وحسم فولفسبورغ النتيجة في الشوط الأول، وفرض ماكس كروزه نفسه نجما بـ«هاتريك» في الدقائق 24 من ركلة جزاء و34 و45+2)، وأضاف الدنماركي يوناس ويند ثنائية في الدقيقتين الثامنة و42. وصالح فولفسبورغ جماهيره بعد خسارته المذلة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 1-6 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم.



وصعد فولفسبورغ مؤقتا الى المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي بوخوم مع أوغسبورغ، وهرتا برلين مع شتوتغارت.



مرسيليا لاستعادة الثقة



يأمل مرسيليا إلى عبور عقبة ريمس في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي في ظل المعركة المحتدمة على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والثالث المؤهل الى الدور التمهيدي الثالث للمسابقة القارية الأم.