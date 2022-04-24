تضاءلت فرص مان يونايتد في اللعب بدوري دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما خسر أمام مضيفه أرسنال 1- 3 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتوقف رصيد يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف أرسنال، الذي رفع رصيده إلى 60 نقطة بالمركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



وسجل أهداف أرسنال نونو تافاريس في الدقيقة الثالثة، وبوكايو ساكا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء وغرانيت تشاكا في الدقيقة 70.



في المقابل، سجل هدف يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 36، وأهدر برونو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة57 . وبالهدف الذي سجله رونالدو امس رفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 16 هدفا في المركز الثالث بفارق هدف خلف نجم توتنهام هيونغ مين سون وبفارق 6 أهداف خلف نجم ليفربول محمد صلاح، متصدر ترتيب الهدافين، كما أن هذا الهدف هو الهدف رقم مئة لرونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام. إلى ذلك، يخوض ليفربول اليوم مواجهة مهمة في ظل سعيه للمنافسة على اللقب عندما يستضيف إيفرتون في «ديربي ميرسيسايد»، حيث يسعى «الريدز» إلى مواصلة نتائجه المميزة في الدوري. وفي مباراة أخرى من العيار الثقيل، يلتقي تشلسي مع وست هام في صراع يعتبر قويا من أجل ضمان «البلوز» بشكل كبير التأهل إلى دوري الأبطال ونسيان الخسارة من أرسنال 2-4 الأسبوع الماضي، فيما يريد وست هام المحافظة على آماله باحتلال المركز الرابع المؤهل إلى «الأبطال». وفي أبرز المباريات الأخرى، يستقبل بيرنلي الذي يصارع لتفادي الهبوط، ولفرهامبتون بعد فوزه 2-0 على ساوثمبتون رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر (أول مراكز الهبوط)، متخلفا بنقطة عن ايفرتون الذي لديه مباراة مؤجلة، كما يلتقي ساوثمبتون مع برايتون.