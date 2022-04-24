كشف المدرب المؤقت لمان يونايتد الألماني رالف رانغنيك، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا قد لا يلعب مجددا هذا الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أسابيع قليلة من نهاية عقده مع النادي الانجليزي. خرج اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 والذي سيصبح لاعبا حرا في الاول من يوليو، في الدقائق الاولى من الخسارة المذلة 0-4 ضد ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق. وقال رانغنيك «بالنسبة لبول، وبحسب ما أظهرت صورة الأشعة، من غير المرجح أن يلعب حتى نهاية الموسم، أخبرني الطبيب أن الأمر سيستغرق 4 أسابيع على الأقل حتى يتعافى والمباراة الأخيرة ستكون في نهاية مايو لذلك لا أعتقد أن هناك احتمالا بإمكانية أن يلعب مرة أخرى».