أكد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد، صحة ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية عن سعيه ليكون شريكا في شراء نادي تشلسي اللندني لكرة القدم.



وقال هاميلتون على هامش جائزة إيميليا رومانيا الإيطالية على حلبة إيمولا التاريخية، إن «تشلسي هو أحد أعظم الأندية في العالم وأحد أكثرها نجاحا، عندما سمعت الحديث عن هذه الفرصة، قلت إنها إحدى أفضل الفرص بأن أكون جزءا من شيء بهذه الضخامة».



وبذلك، يؤكد هامليتون صحة ما كشفته الخميس شبكة «سكاي نيوز» البريطانية التي أفادت بأن سائق مرسيدس انضم الى نجمة التنس الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس، الفائزة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، ضمن استثمار كبير لتمويل عملية استحواذ محتملة على ملكية النادي اللندني الذي وجد نفسه في مأزق كبير نتيجة العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.



وأشارت «سكاي» الى أن كل من هاميلتون وسيرينا وليامس مستعدان لاستثمار 10 ملايين جنيه استرليني، لكن سائق مرسيدس رفض الجمعة الافصاح عن حجم الاستثمار الذي يكون ضمن مشروع شراء مقدم من الرئيس السابق لنادي ليفربول مارتن بروتون.



وكشف هاميلتون أن بروتون تواصل معه ومع سيرينا وليامس «لشرح أهدافه وأهداف فريق عمله في حال الفوز بالمناقصة»، مضيفا «إنه أمر مثير للغاية ويتوافق تماما مع قيمي».