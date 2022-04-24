يحل ميلان المتصدر ضيفا على لاتسيو في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي. وسيكون ميلان تحت ضغط هائل بسبب المنافسة الشرسة مع شريك المدينة انتر والمنافس المباشر على اللقب، وبالتالي سيقاتل بقوة لتحقيق الفوز لاسيما وأنه تمكن من الفوز ذهابا بهدفين دون رد، وأخرجه من الكأس بعد الانتصار الكبير برباعية دون رد. وسيكون على بيولي أن يخرج لاعبيه من الوضع المعنوي الصعب الناجم عن السقوط القاسي الثلاثاء الماضي أمام إنتر، من أجل محاولة البقاء في الصدارة أقله حتى الأربعاء والمباراة المؤجلة بين جاره وبولونيا.



وسيلتقي اليوم، ساليرنيتانا مع فيورنتينا، بولونيا مع أودينيزي، إمبولي مع نابولي، وجنوى مع كالياري.