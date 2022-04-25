غابت الفنانة درة عن المشاركة بموسم المسلسلات المصرية لرمضان الجاري بسبب انشغالها بالتحضير لعمل وصفته بالكبير. وقالت إن التصوير سيبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الفطر. وأضافت: «أحضر لعمل قوي بعد العيد عشان كده مظهرتش في رمضان لأن الحضور والغياب لازم يكونوا بحساب فني واجتماعي».



وتابعت في حوار مع برنامج «اتنين اتنين» الإذاعي: «في الوقت ده مينفعش الغياب والحضور يبقى من خلال العمل الفني بس، وجود الفنان على السوشيال ميديا مهم وده حق الجمهور، ومن المفاهيم المغلوطة أن الحضور يبدأ من السوشيال ميديا بعدها اختار مجال اشتغله، الشغل هو الأساس للتواجد».