كشفت الفنانة نادية الجندي عن سبب عدم تقديم أعمال فنية جديدة، مؤكدة أن الأعمال التي تعرض عليها تعاني من «استسهال الكتاب». وقالت: عرض علي العديد من الأعمال الفنية ولكني رفضت لأنه لا يوجد كتاب تقال كالماضي، وأصبح هناك استسهال في الكتابة، مثل تقليد الأعمال الناجحة الأخرى، أو كتابة 5 أو 4 حلقات فقط من العمل وأنا لا أعمل بهذه الطريقة.



وأضافت الجندي في برنامج «كلام الناس في رمضان» : المؤلف يحاول إقناعي بأنه سيكتب باقي الحلقات في أثناء تصوير المسلسل، ولكني لا أقتنع وأرفض تماما، كنت أعمل مع أكبر الكتاب في مصر مثل وحيد حامد ومصطفى محرم وكانوا يكتبون السيناريو أكثر من 5 مرات، ونعيده مرة أخرى، ونتناقش به في جلسات جماعية مع المنتج والمخرج وأبطال العمل، ونطور به ونبتكر أفكارا جديدة، حتى يصبح في أفضل نسخة.