في بادرة إنسانية ومجتمعية هادفة، نظم البنك الأهلي المتحد عدة زيارات إلى مجموعة من المستشفيات بالكويت لمشاركة الأطفال الذين يخضعون للعلاج في هذه المستشفيات فرحة القرقيعان، والاستمتاع بأجواء البهجة الرمضانية، مما يدخل السرور والفرحة على نفوس هؤلاء الطفال ونفوس عائلاتهم.



وبهذه المناسبة، أوضحت رئيس إدارة الإعلام الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي أن فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك قد تطوع لزيارة مركز مكي جمعة للسرطان، ومستشفى أمراض الصدر، ومركز الكويت للصحة النفسية للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى، بما يتوافق مع جهود البنك الرامية إلى مد يد العون والمساعدة وتقديم كل سبل الرعاية للمرضى، وخاصة من الأطفال الذين يحتاجون لدعمهم معنويا ورسم البسمة على وجوههم في هذه الأيام المباركة. وأضافت: إن هذه الزيارات التي نحرص على القيام بها إلى المستشفيات انطلاقا من دورنا المجتمعي كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي، من شأنها تقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضي وعائلاتهم، فضلا عن أنها تعكس التواد والتراحم، وتؤكد الترابط الإنساني بين المجتمع، فنحن نرى في ضحكة الأطفال وسعادتهم طاقة ودافعا لنا إلى مزيد من العطاء، والقيام بالمزيد من الأنشطة والبرامج الموجهة للأطفال. وأكدت التميمي أن البنك الأهلي يواصل مبادراته في إطار برنامجه المتميز للمسؤولية المجتمعية بمناسبة شهر رمضان الفضيل الذي تتجسد فيه المعاني الإنسانية والخيرية وتتأصل فيه روح التكافل الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع.