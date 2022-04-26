في إطار سعيها المتواصل للتوسع والتجديد لتقديم أفضل وأجود خدمات طب الفم والأسنان التخصصية التي تلبي احتياجات عملائها، أعلن مركز عيادة الميدان - أول وأفضل عيادة أسنان تخصصية في الكويت - عن افتتاحها أمس لفرعها الجديد في برج كيبكو الدور 42، الكائن في منطقة شرق، بعد انتقاله من مقره السابق الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر. وقالت بهذه المناسبة: يعتبر مركز عيادة الميدان (فرع شرق)، الفرع الأول لمجموعة مراكز عيادة الميدان السبعة التي تغطي كل محافظات الكويت، الذي تأسس في عام 1986، وانتقال هذا الفرع الى أضخم صرح تجاري في العاصمة (برج كيبكو) يعود الى مكانته المرموقة إذ يضم أكبر الشركات الاستثمارية والعقارية إضافة إلى موقعه الإستراتيجي المميز وطلته البحرية الخلابة.