

شاركت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أجواء وبركة صلاة القيام مع المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ضمن حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وذلك في عدد من المساجد الكبرى بالبلاد.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أسهمت بإطلاق هذه المبادرة انطلاقا من حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك «زين الشهور»، والتي سيرت من خلالها قوافل الخير منذ بداية الشهر الكريم لتشارك بها بركة وبهجة رمضان مع أطياف المجتمع كافة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في البلاد لتعكس روح العطاء في الشهر الفضيل.



وكعادتها السنوية خلال العشر الأواخر وتحديدا خلال فترة أداء صلاة القيام، شاركت زين الأجواء الروحانية للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من خلال تقديم خدمات الضيافة للمصلين أثناء صلاة القيام في مسجد جابر العلي بمنطقة جنوب السرة ومسجد محمد جاسم السداح بضاحية عبدالله السالم.



وتتخذ زين شعار «زين الشهور» لحملتها الرمضانية السنوية لما لهذا الشهر من مكانة خاصة في قلب المجتمع الكويتي، والذي تنعكس فيه روح حب الخير ومساعدة الغير، فالشركة مستمرة بالالتزام في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وهو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة أن حملتها تأتي لتترجم هذا التوجه، وتحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم بين جميع أطياف المجتمع.