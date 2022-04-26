كرم بنك برقان مؤخرا عددا من كوادر إدارة القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تقديرا لجهودهم في تنظيم الورشة التدريبية للأمن والسلامة لمجموعة من موظفي البنك. وقد تم تنظيم التكريم في مقر بنك برقان الرئيسي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة مسعود حيات، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي ـ الكويت رائد الهقهق ورئيس إدارة الخدمات العامة في بنك برقان م.سعود الهدبة.



وقد جاء هذا التكريم تعبيرا عن امتنان بنك برقان لجهود فريق القوات الخاصة في هذا التعاون الأول من نوعه، الذي شمل ورشة عمل لتدريب مديري الفروع على التعامل مع حالات الاقتحام والسطو المسلح، من خلال سيناريوهات محاكاة وهمية مشابهة لأحداث حقيقية، كما تم تسليم شهادات تقدير لممثلي إدارة القوات الخاصة من بينهم اللواء شكري النجار ـ وكيل قطاع الأمن الخاص وآمر الكتيبة الخاصة بإدارة الوحدات في وزارة الداخلية. وتعليقا على هذا الحدث، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، مسعود محمود جوهر حيات قائلا: «نحن ممتنون للغاية لوزارة الداخلية وإدارة القوات الخاصة لتفانيهم في تعزيز السلامة والأمن في جميع البنوك والمؤسسات المالية الكويتية. وهذا التكريم تعبير على تقديرنا لأدائهم المهني العالي في تنظيم ورشة العمل والتمرين الميداني القائم على المحاكاة في فرع صبحان».



من جانبه، صرح م.سعود الهدبة، رئيس إدارة الخدمات العامة في بنك برقان «نحن حريصون دائما على إبراز جهود المنظمات والمؤسسات التي نتعاون معها في مختلف المجالات في المشاريع التي ننفذها لخدمة القيم المشتركة بيننا. وقد تمكنا، بدعم من شركائنا في النجاح، من تحقيق العديد من الأهداف التي وضعناها لخدمة مصلحة عملائنا والتأثير بشكل إيجابي على مجتمعنا بشكل عام».



يجدر بالذكر أن بنك برقان ملتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة في منشآته المادية. وسيواصل البنك الالتزام بالحفاظ على أمن العملاء والموظفين بما يتماشى مع سياسات السلطات الرسمية في الدولة وقرارات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد.



ومنذ تأسيسه في عام 1977، ركز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتل بنك برقان مركزا رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.



ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان ـ تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».



وقد استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.



وحصل البنك على شهادة ISO/ IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضا بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة «جي بي مورغان تشيس» لتقدير الجودة لمدة عشرين عاما متتالية. تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.