سقط برشلونة للمرة الثانية أمام رايو فايكانو هذا الموسم بخسارته 1-0 على ملعبه «كامب نو» في مباراة مؤجلة من المرحلة 21، ليصبح غريمه ريال مدريد على بعد نقطة من التتويج بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم. وتجمد رصيد النادي الكاتالوني الذي مني بالهزيمة الثالثة تواليا على أرضه في كل المسابقات عند 63 نقطة في المركز الثاني أسوة بإشبيلية الثالث، على بعد 15 نقطة من ريال مدريد المتصدر قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، لذا ستكون نقطة واحدة كافية للنادي الملكي في مباراته السبت المقبل ضد ضيفه إسبانيول للتتويج بلقبه الخامس والثلاثين في تاريخه.



وبعدما تفوق عليه أواخر أكتوبر الماضي، جدد رايكو فايكانو فوزه على برشلونة بالنتيجة ذاتها بهدف ألفارو غارسيا في الدقيقة السابعة.



وبعد سلسلة من النتائج الرائعة هذا العام وتقدم مستوى الفريق بشكل لافت مع المدرب تشافي هرنانديز، عانى برشلونة في الأسابيع الأخيرة بعد خروجه المفاجئ من الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام أينتراخت فرانكفورت إثر خسارته 3-2 على أرضه إيابا في مباراة شهدت تواجد قرابة 30 ألف مشجع للفريق الألماني في كامب نو بعدما أشارت التقارير إلى أن البعض من جماهير الفريق باع بطاقاته.



وافتتح فايكانو التسجيل بعدما رفع إيسي بالاسون كرة رائعة طويلة المدى خلف المدافعين في العمق كسر فيها خطي الوسط والدفاع الى غارسيا على مشارف المنطقة، روضها الأخير جميلة وسددها بيمناه سريعة من داخلها أسفل الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الألماني تير شتيغن (7).