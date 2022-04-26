أعاد ليفربول فارق النقطة مع المتصدر مان سيتي بحسمه ديربي «الميرسيسايد» أمام جاره وضيفه إيفرتون 2-0 ضمن منافسات المرحلة 34 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وانتظر الفريق الأحمر حتى الشوط الثاني لحسم المباراة بهدفي الظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون (62) والبديل البلجيكي ديفوك أوريغي (85).



وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب كلوب: «نشكر الله أن المباراة تتألف من شوطين، لم نلعب بصورة جيدة في الشوط الأول، جعلونا نشعر بعدم الراحة، ولم نصل لخلف الخط الأخير، ولم نقم بالتحركات الكافية».



وأضاف: «لم نتمتع بالسرعة وكنا نمرر الكرة في المنطقة التي يتواجد بها 9 لاعبين من جانبهم، وفي الشوط الثاني بدأنا اللعب بصورة مباشرة أكبر وخلقنا مشاكل لهم، وكانت الأهداف رائعة».



وتابع: «توقعنا ذلك لكن لم نظهر رد فعل جيد، كانت الأمور صعبة، في كل مرة يمسك بها جوردان بيكفورد بالكرة كان يهدر 5 دقائق وبالتالي لا نستعيد الإيقاع الذي نحتاج إليه، لضرب التكتل الدفاعي، كنا نتوقع أن يقوموا بذلك».



وعن ركلات الجزاء التي طالب بها أنتوني جوردون: «الكرة الثانية ليست ركلة جزاء بكل وضوح، هو لاعب جيد لكنه كان محظوظا بعدم تلقي البطاقة الصفراء الثانية، أما الكرة الأولى فلم تكن أيضا ركلة جزاء».



من جهته، قال مدرب إيفرتون فرانك لامبارد إن فريقه أدى بشكل جيد رغم الهزيمة وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وضعنا خطة لعب تناسب مواجهة أحد أفضل الفرق في العالم، وما يقدمونه أمام الفرق الأخرى.



وأضاف: «أردنا أن نكون منضبطين وأن نصنع الفرص.. أتيحت لنا فرصتان، وكان الشوط الأول جيدا، وبدأنا الشوط الثاني بشكل جيد أيضا.. وإذا سجلنا الهدف الأول، لاختلفت المباراة تماما».



وعن لقطة جوردون التي اشتبه البعض في كونها ركلة جزاء، قال: «أعتقد أنها كانت ضربة جزاء.. لكني لم أر مدى وضوح ذلك».