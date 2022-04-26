عن 18 عاما فقط، دخل الشاب الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس الى نادي العشرة الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين للتنس «ايه تي بي»، محتلا المركز التاسع، ليصبح أصغر لاعب يحقق ذلك منذ مواطنه الأسطوري رافايل نادال في العام 2005. خسر ألكاراس في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، ولكن الأنظار ستكون شاخصة عليه في رولان غاروس التي تنطلق في 22 مايو المقبل. ولايزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي خسر نهائي دورة بلغراد على أرضه ضد الروسي أندري روبليف الثامن، متمسكا بالصدارة أمام الروسي الآخر دانييل مدفيديف الذي أعلن بداية الشهر الجاري عن إصابة ستبعده قرابة الشهر او الشهرين عن المنافسات. وكان أكبر تقدم للايطالي فابيو فونييني الذي قفز 12 مركزا الى الخمسين، فيما كان النمساوي دومينيك تيم، الثالث عالميا سابقا، أكبر الخاسرين بتراجعه 39 مركزا الى الثالث والتسعين.