بتمريرة البديل المخضرم العائد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وهدف ساندرو تونالي في الأنفاس الأخيرة، استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بقلب الطاولة على مضيفه لاتسيو وفوزه عليه 2-1 ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من «سيري أ» التي شهدت صدمة لنابولي بسقوط درامي أمام إمبولي 3-2. فعلى الملعب الأولمبي في العاصمة روما تقدم تشيرو إيموبيلي للاتسيو باكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود ميلان ويدرك التعادل عن طريق مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو (50) ويخطف النقاط الثلاث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل عن ضائع بهدف تونالي. وهذا الهدف هو الرقم 181 لإيموبيلي في الدوري، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من بين الذين مازالوا يلعبون حاليا في الكالتشيو. بهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة يلعبها الأربعاء أمام مضيفه بولونيا، أما لاتسيو فتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز السادس. من جهة أخرى، بدأت أحلام نابولي بتحقيق «السكوديتو» تتلاشى تدريجيا بعدما سقط أمام إمبولي 3-2 رغم تقدمه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 80.