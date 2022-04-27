أثبتت stc قدرتها على تخطي التحديات لمواكبة أعمالها التشغيلية وتعزيز إستراتيجية التحول الرقمي

طرحت stc خدمات ومنتجات متطورة ومتميزة مدعومة بتقنية الجيل الخامس

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.4% لتصل إلى 20.3 مليوناً

طوّرت stc إستراتيجيتها لدعم أدائها التشغيلي وخلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن نتائجها لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، مسلطة الضوء على أهم الإنجازات وعلى الأداء المالي والتشغيلي والمساهمات المجتمعية التي قامت بها الشركة خلال الربع الأول من العام 2022.



وقالت الشركة في بيان صحافي حول النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 إن ايرادات الربع الاول من 2022 بلغت 76.8 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.3 مليون دينار، ليبلغ صافي الربح 7.7 ملايين دينار، بربحية للسهم 8 فلوس.



وأضافت أن موجودات الشركة بنهاية الربع الأول بلغت نحو 423.9 مليون دينار، فيما بلغت حقوق المساهمين 214.9 مليون دينار، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 215 فلسا، أما قاعدة العملاء فبلغت 2.1 مليون عميل.



وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة stc د.محمود أحمد عبدالرحمن، قائلا: «حققت stc خلال الربع الأول من 2022 العديد من الإنجازات التشغيلية والتي انعكست بدورها على أداء الشركة المالي في ظل المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، لاسيما مع الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. ومع بداية عام 2022، حرصت stc على تقديم أحدث الحلول التقنية المتكاملة للعملاء الأفراد منهم والشركات بما يلبي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم».



وأضاف: «ترى stc في هذا التوجه مستقبلا واعدا لقطاعي الأفراد والأعمال، حيث يرتكز الأخير بدوره على الخدمات الرقمية والتقنيات المتكاملة المطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبالتالي، حرصت stc على تطوير استراتيجيتها المؤسسية التي تتمحور حول توسيع نطاق أعمال الشركة بما يتماشى مع أحدث التوجهات في المنطقة لتلبية احتياجات العملاء وإضافة قيمة للمساهمين الكرام».



المركز المالي



وتعليقاً على المركز المالي للشركة كما في 31 مارس 2022، قال د.عبدالرحمن: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 423.9 مليون دينار في نهاية مارس 2022، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 7% لتصل إلى 214.9 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».



وتعليقا على أهم الإنجازات التي حققتها stc في الربع الأول من عام 2022، صرح م.مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: «تمكنت stc خلال الربع الأول من 2022 من تعزيز أدائها المالي والتشغيلي والارتقاء بخدمة العملاء الكرام بفضل تفاني موظفيها والتزامهم بتطبيق استراتيجية الشركة للتحول الرقمي بأعلى معايير الجودة وتقديم الخدمات ضمن الأكثر كفاءة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما حرصت stc على رفع مستوى كفاءة الشركة وتعزيز قدراتها الداخلية بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية السريعة في هذا المجال انطلاقا من استراتيجية الشركة المتجددة والنظرة المستقبلية لـ stc فيما يخص قطاع الأعمال في الكويت وذلك من خلال عملية التوسع في هذا القطاع والذي قامت به stc بعد عمليات استحواذ ناجحة على كل من شركة كواليتي نت (solutions by stc) في شهر مايو من عام 2019 وآخرها الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة في شهر أبريل الحالي من عام 2022.



هذا، وتحرص stc على اقتناص الفرص الاستثمارية في هذا المجال والاستفادة من خبرات شركاتها التابعة لتزويد عملائها من المؤسسات بأحدث الخدمات وأكثرها تقدما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.



وتعليقا على إعلان النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، أضاف الحربي: «تمكنت stc من تحقيق نتائج مالية جيدة تلبي طموحات مساهمي الشركة في ظل زيادة الطلب على التقنيات العالمية الأكثر تطورا والمنافسة في المنطقة بشكل عام والكويت خصيصا، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 76.8 مليون دينار خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من 2022 بنسبة نمو 10% مقارنة مع 69.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى الخدمات والباقات الذكية التي تلبي حاجات معظم شرائح العملاء الأفراد، بالإضافة إلى التركيز على الخدمات الرقمية لقطاع الأعمال وتقديم حلول تقنية متكاملة للشركات الخاصة والقطاعات الحكومية، ودفع أعمالها إلى مجالات جديدة من النمو المستدام، عبر سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات عملائها، فضلا عن دعم الأعمال من خلال البنية التحتية المتطورة للشركة بأفضل وأوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس 5G».



وأضاف الحربي «لقد أثمرت هذه النتائج نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.4% حيث بلغ 20.3 مليون دينار في الربع الأول من 2022 مقارنة مع 18.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2021. في حين بلغ هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 26% خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022 مقارنة مع 27% في الفترة نفسها من العام السابق. ونتيجة ذلك، بلغت صافي أرباح الشركة 7.7 ملايين دينار (ربحية السهم 8 فلوس) خلال الربع الأول من عام 2022. هذا، وقد وصلت قاعدة العملاء لدى stc إلى نحو 2.1 مليون عميل في نهاية شهر مارس 2022».



وأشار الحربي: «نسعى في stc إلى الالتزام بالخطط التشغيلية والمالية الفعالة بالإضافة إلى اتباع سياسة مالية متوازنة ترمي إلى الوصول لمستوى التكاليف الأمثل والأكثر كفاءة بهدف تعزيز الربحية وتحقيق النتائج المالية والتشغيلية المرجوة. حيث تمكنت الشركة من خلال هيكلة النفقات الرأسمالية في الفترات الأخيرة التي قامت بها خلال الأزمة الاقتصادية لكوفيد-19 من الحفاظ على سيولة تدفقاتها النقدية».

المسؤولية الاجتماعية

تعليقا على مساهمات stc المجتمعية، قال د.عبدالرحمن، إن الربع الأول من هذا العام شهد عددا من الأنشطة المجتمعية والتفاعلية الهادفة تزامنا مع الانفتاح الكلي للقطاعات الحيوية وعودة الأنشطة المختلفة، وكجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل للشركة، أطلقت stc سلسلة من الحملات والمبادرات من خلال التعاون الدائم والمستمر مع مختلف الجمعيات الإنسانية والخيرية والجهات الحكومية والخاصة التي هدفت stc من خلالها إلى المساهمة الفعالة والإيجابية ونشر وزيادة الوعي حول قضايا مهمة لدى المجتمع.



وأضاف: «ركز برنامج المسؤولية المجتمعية لدى stc، على دعم المجتمع وتمكين الشباب الكويتي، وقد أتاح ذلك للشركة فرصة تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، مع التركيز بشكل أساسي على مجالات الصحة والبيئة وريادة الأعمال والرياضة والتعليم.

كما أنه واستنادا إلى قيمها المؤسسية، تحرص stc على التزامها بالحفاظ على مكانتها كجزء من النسيج الاجتماعي المتكامل للكويت من خلال دعمها ومساهمتها لمختلف الأنشطة الإنسانية والمجتمعية والتي تندرج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة لدينا».