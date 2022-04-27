احتفى بنك برقان بالصحافيين وممثلي المؤسسات الإعلامية في غبقته الرمضانية التي أقيمت في فندق المارينا مؤخرا، والتي اغتنم خلالها البنك الفرصة للتعبير عن شكره لمختلف وسائل الإعلام على دورها في دعم مسيرة نجاحه، وتقديره لجهودها المتميزة في نقل الأخبار، وإبقاء القراء على اطلاع بآخر المستجدات، لا سيما الاقتصادية منها، على الصعيدين المحلي والدولي.



وقد حضر الغبقة عدد من كبار ممثلي الإدارة العليا للبنك، على رأسهم ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، إلى جانب فريق العلاقات العامة والاتصالات التسويقية في البنك. وشهدت الغبقة أيضا حضورا لافتا لعدد كبير من الإعلاميين والصحافيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام المحلية المسموعة والمرئية والإلكترونية.



من جانبها، توجهت حصة النجادة، مدير العلاقات العامة في بنك برقان، بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل لممثلي وسائل الإعلام والصحافة، وبالشكر على تلبية الدعوة. كما ثمنت جهودهم ودورهم الفاعل في مجال الإعلام، مؤكدة على أنهم شريك أساسي فيما يحققه البنك من نجاح وإنجازات.



وشددت النجادة على أن البنك حريص على استغلال جميع الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التقارب بين البنك وبين جميع وسائل الإعلام، وذلك نظرا للعلاقة التكاملية التي يلعبها كل من القطاع الاقتصادي والمالي والقطاع الإعلامي في تقدم الدول ونشر الثقافة المالية والوعي في المجتمع.