«بيتك» حافظ على معدلات متميزة في العائد على الموجودات وتعظيم الربحية وتحسين مؤشرات جودة الأصول

نمو حجم الأعمال بسبب تعافي الاقتصاد.. ورفع سعر الخصم خطوة إيجابية للبنوك لمواصلة الأداء القوي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود ان «بيتك» احتل المركز الأول بين البنوك الكويتية وجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت بقيمة سوقية بلغت أكثر من 9 مليارات دينار، مشيرا الى ان معدل كفاية رأس المال لـ «بيتك» بلغ نحو 17.77%، أي أكثر من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، حيث تؤكد هذه النسبة على متانة المركز المالي لـ«بيتك».



وأضاف الرشود خلال مقابلة مع تلفزيون CNBC العربية، ان أرباح الربع الأول من عام 2022 والبالغة 69.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 39% ما هي إلا دليل على استمرارية الأداء القوي وتأكيد جديد على نجاح استراتيجية الاستدامة في تحقيق الأرباح، مبينا أنها امتداد للأرباح القوية المحققة في سنة 2021 والتي لامست مستويات ما قبل كورونا حيث بلغت نحو 243 مليون دينار.



وأوضح ان «بيتك» حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بالعائد على الموجودات، وتعظيم الربحية، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات ومختلف المؤشرات المالية الرئيسية.



وأكد الرشود ان «بيتك» يتمتع بجدارة ائتمانية عالية ونسب سيولة مرتفعة، ومحفظة تمويلية متنوعة، الأمر الذي يدعم نمو الأعمال ويزيد قدرات البنك التمويلية والاستثمارية في الكويت والبلدان التي تعمل بها بنوك المجموعة.



ولفت الى استمرار تحسن أداء المجموعة بشكل كبير خلال الربع الأول من 2022، مبينا ان صافي إيرادات التمويل ارتفع ليصل الى 159 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وزادت محفظة التمويل بنسبة 4.4% عما كانت عليه في نهاية 2021 لتصل الى 11.9 مليار دينار. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 1.7% ليصل الى 22.2 مليار دينار.



وعن حجم التخارجات، أوضح الرشود ان التخارجات حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 بلغت نحو 28 مليون دينار، منوها بالاستمرار في سياسة التخارجات تماشيا مع استراتيجية «بيتك» في التركيز على العمل المصرفي الاساسي وتحقيق الاستدامة في الارباح.



وفي تعليقه على نسبة التمويلات المتعثرة، أشار الرشود الى انها تحسنت للمجموعة لتصل إلى 1.4% للربع الأول من 2022 (وفقا لأسس احتساب بنك الكويت المركزي)، بعد ان كانت تبلغ 1.6% في نهاية عام 2021.



أما بالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، فأوضح الرشود ان نسبتها بلغت نحو 326% لـ«بيتك - الكويت» وأكثر من 348% للمجموعة وذلك للربع الأول من 2022.



ولفت الى أن المخصصات المحملة على بيان الدخل للمجموعة انخفضت خلال الربع الأول من عام 2022 بنحو 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 40 مليون دينار، وتشمل مخصصات التمويل والاستثمار ومخصصات إضافية احترازية أخرى.



وتوقع الرشود نموا في حجم الأعمال بسبب تعافي الاقتصاد، مبينا أن رفع سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي يعتبر خطوة إيجابية للبنوك، وبالتالي، سيواصل «بيتك» بإذن الله، الأداء القوي والتحسن في معدلات الربحية خلال عام 2022.