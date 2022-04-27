أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الأزمة الإنسانية الخطيرة في أفغانستان، وطلبوا من حكومة الولايات المتحدة إلغاء تجميد 7 مليارات دولار خاصة ببنك أفغانستان المركزي.



ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية امس عن الخبراء القول، إن صرف الأموال سيمكن من تقديم مساعدات إنسانية لتغطية الاحتياجات الأساسية لعشرة ملايين شخص في الدولة التي مزقتها الحرب.



وجاء في البيان الصحافي الخاص بالخبراء أن تجميد الأصول الأفغانية، والجفاف الذي ضرب أنحاء البلاد، والتمييز القائم على الجنس الذي تتبعه سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، أثر بشكل كبير على حياة أكثر من نصف السكان الأفغان، بينما كانت النساء والأطفال الأكثر تأثرا. وأضاف البيان: «نشعر بقلق بالغ بسبب الأزمة الإنسانية المتزايدة في أفغانستان، والتي تعرض حياة أكثر من نصف سكان البلاد لخطر جسيم، إلى جانب التأثير غير المتناسب على النساء والأطفال».