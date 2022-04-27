قتل جنديان عراقيان احدهما ضابط برتبة رائد عندما فجر انتحاري حزامه الناسف قرب قوة عراقية خاصة خلال عمليات بحث عن خلايا تنظيم داعش شمال بغداد. وينتمي الجنديان الى قوة مشتركة من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني كانت تداهم وكرا في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.



وقال مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس ان «انتحاريا فجر نفسه على قوة من الجيش ما اسفر عن مقتل رائد بالجيش وجندي آخر وأصيب ثلاثة جنود آخرين».



وأضاف ان «انتحاريا آخر حاول تفجير نفسه ضد القوة لكن سبقه الجنود وقتلوه».



من جهة اخرى، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مقتل 43 من المسلحين في عمليات استهدفتهم في نينوى في الفترة الأخيرة.



وقال اللواء رسول إن «ما تبقى في العراق عبارة عن بعض الفلول من الدواعش هنا وهناك ويتمركزون في المناطق الصحراوية ذات المساحات الشاسعة التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية».



سيطر تنظيم داعش على مناطق شاسعة في عام 2014 في العراق وسورية المجاورة لكنه هزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.