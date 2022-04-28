محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البتروكيماوية المتكاملة (كييك) تستعد لطرح مناقصة لمشروع تطوير وبناء منشآت جديدة وبديلة في وحدة إنتاج الهيدروجين بمصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار.



وقالت المجلة إنه يتم إعداد المناقصة بهدف دعوة المقاولين لتقديم عطاءاتهم في غضون الشهرين المقبلين وفقا لمصادر صناعية، مشيرة إلى انه من المتوقع أن يستغرق انجاز المشروع 36 شهرا وتبلغ ميزانيته التقديرية 150 مليون دولار.



وسيشمل نطاق العمل بناء الوحدة 38 في (مرافق الضغط) بما في ذلك وصلات الأنابيب والمرافق المترابطة الحالية ضمن الوحدة 74، اجراء التعديلات والوصلات المصاحبة للوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية)، وإنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار) وبناء غلايتين جديدتين وإدخال تعديلات على وحدة توليد البخار الحالية بما في ذلك جميع مرافق وأعمال التوصيل المصاحبة وبناء المرافق المصاحبة. وقالت المجلة إن المشروع سينفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC.