الاستحواذ على «الاستثمارات» و«السفن» ضمن المحطات الإستراتيجية لتحقيق عوائد مجزية

«كابلات» أصبحت مظلة أشبه بالقابضة تندرج تحتها أصول تشغيلية واعدة

التنوع القطاعي لدى الشركة يجعلها قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق

إنشاء الشركة لمحفظة استثمارية متنوعة ..البداية لتحقيق نمو مستدام

كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (الكابلات) م.بدر ناصر الخرافي عن توجه الشركة للتحول إلى شركة «قابضة» تدريجيا.



وأضاف على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 77.4% أن قاعدة استثمارات الشركة متينة تقوم على التنوع بما يجعلها قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق.



وأوضح الخرافي أن تنوع مصادر الدخل لدى «كابلات» من خلال قطاعات الاستثمار والصناعة والمقاولات والخدمات والرعاية وغيرها من القطاعات يضمن لها نموا مستداما خلال الفترة المقبلة.



وتابع: إن البحث عن الفرص المجدية نتج عنه الاستحواذ النوعي على شركة «الاستثمارات الوطنية» التي باتت مصنفة كشركة زميلة بعد زيادة ملكية «الكابلات» فيها، معتبرا خطوة الاستحواذ على «الاستثمارات الوطنية» أنها بداية لتدشين حقبة جديدة من النمو والتوسع، خاصة لما لـ «الاستثمارات» من تاريخ كبير وأصول نوعية وخبرات تراكمية قادرة على تحقيق الأهداف المأمولة.



ومضى الخرافي يقول إن «الاستثمارات» تعد أحد أبرز الكيانات الاستثمارية العريقة محليا وإقليميا فهي تدير أصولا واستثمارات بنحو 3.55 مليارات دولار، لافتا إلى أن سجلاتها وتاريخها يحملان الكثير من الإنجازات التي تؤهلها للمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات محليا وخارجيا ما سيكون له أثره على الشركة الأم «الكابلات».



وألمح الخرافي إلى أن القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة بالاستثمارات في 31 ديسمبر 2021 بلغت 55 مليون دينار، فيما شهدت تلك الحصة تطورا ملحوظا، وسط توقعات بمزيد من التطور.



وبين أن الشركة اعتمدت إستراتيجية واعدة لتنفيذ عمليات استحواذ نوعية منضبطة ستكون لها إنعاسات إيجابية على أداء وإيرادات الشركة وحقوق مساهميها، مؤكدا في الوقت ذات على اهتمام الشركة بتوسيع نطاق استثماراتها التشغيلية لمواكبة الخطط الإستراتيجية المعتمدة، بما يعكس الملاءة المالية التي تتمتع بها المجموعة.



وقال إن خطة الشركة تتضمن معايير فنية ثابتة منها السعي نحو عمليات استحواذ متنوعة، والاختيار المناسب في الوقت المناسب، والتركيز على الإدارات ذات الفعالية العالية.



وأشار الخرافي إلى أن الكابلات لديها رؤية واعدة، لاسيما أن نموذج أعمالها التنافسي المستقر يساعدها على ذلك، حيث يقوم على التنوع القطاعي والحرص على الانتشار المدروس الذي يضمن لها ديمومة في النمو، مضيفا أن إنشاء محفظة استثمارية متنوعة لدى الكابلات ليس سوى البداية لتحقيق المزيد من النمو المستدام، ولعل ظهورنا كمساهم رئيسي في (الاستثمارات الوطنية) يعد واحدة من المحطات الرئيسية التاريخية للمحفظة.



وتوقع أن يكون للعملية بالغ الأثر على «الكابلات» وأصولها وموجوداتها باعتبارها كيانا شاملا لديه من المرونة ما يكفيه للتوسع بقطاعات مختلفة.



وأشار إلى أن الخطة اشتملت على تملك كيانات تشغيلية أخرى بخلاف الاستثمارات ومنها شركة الرعاية لمقاولات تنظيف المباني والمدن كشركة تابعة، وأيضا شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (هيسكو) التي تعد ضمن المحطات الاستراتيجية.



وأضاف الخرافي أن الرؤية المستقبلية الطموحة لشركة «الكابلات» تعتمد على مواكبة التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق محليا وإقليميا وعالميا، حيث تركز الشركة جهودها حاليا على خطط تنمية مواردها والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة المدرة لتنمية الأرباح والدخل بشكل يضمن لها القدرة على المنافسة والانتشار.



البيانات المالية



وتناول الخرافي الأداء السنوي لشركة الكابلات والذي يعكس تحقيقها نموا في أرباحها للعام بنسبة بلغت 188.2% لتصل إلى 16.06 مليون دينار بواقع 77 فلسا للسهم مقارنة بـ 5.57 ملايين دينار للعام 2020.



وسجلت موجودات الشركة زيادة بنسبة 56% لتبلغ 316.35 مليون دينار مقارنة بـ 202.77 مليون دينار حسب البيانات المالية السنوية لـ 2020، فيما حقق إجمالي إيرادات قدرها 81.3 مليون دينار لعام 2021 بنسبة نمو بلغت 2.6% مقارنة بالقيمة البالغة 79.3 مليون دينار لعام 2020.



جدير بالذكر أن إيرادات الشركة تتألف من 3 عناصر: مبيعات الكابلات بقيمة 65.5 مليون دينار، واستثمارات بقيمة 12.8 مليون دينار، وتقديم الخدمات بقيمة 3 ملايين دينار.



الجمعية العمومية



وأقرت الجمعية العمومية لـ «كابلات» كل البنود التي تضمنها جدول الأعمال بما فيها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تقدر بـ 60 فلسا لكل سهم، وفقا لضوابط وإجراءات الاستحقاق المطبقة في بورصة الكويت، كما انتخبت الجمعية مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة برئاسة م.بدر الخرافي.