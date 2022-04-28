محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركات تستعد لتقديم عطاءاتها بحلول 16 مايو لعقد تصميم وبناء برج نقل كهربائي بطاقة 400 كيلوفولت يربط مدينة الوفرة في الكويت بمنطقة الفاضلي في المملكة العربية السعودية. ويتبع المشروع لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشرف على تبادل الكهرباء بين الدول الست. وفقا لبيانات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية فإن قائمة الشركات التي تأهلت للمشروع تشمل كلا من شركة KEC الدولية وشركة كالباتارو لنقل الطاقة وشركة لارسن اند توبرو، وهذه الشركات الثلاث هندية، بالإضافة الى شركة المقاولات الوطنية الكويتية، وكل من شركتي Cegelec النمساوية والشركة العربية لإنشاء خطوط نقل الكهرباء الكويتية.



وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد ذكرت في 24 مارس ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع اتفاقية تمويل بقيمة 35 مليون دينار (ما يعادل 115 مليون دولار) مع مجلس التعاون الخليجي، ومن المفهوم أن تبادل الكهرباء على شبكة دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بنحو 15-20% سنويا. ووصلت الوفورات المتناسبة من قبل الدول الأعضاء إلى ما يقدر بـ 192 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ 182 مليون دولار في عام 2020، وفقا لتقرير إعلامي محلي.



وأشارت ميد الى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست حققت وفورات تراكمية بلغت 3 مليارات دولار منذ بدء تشغيل الشبكة في عام 2009. وتتوافق الوفورات مع انخفاض في نفقات التشغيل والصيانة والتكاليف المتعلقة بإدارة الطاقة وانبعاثات الكربون وإنشاء شبكات الألياف الضوئية. ولم يتم الكشف عن الحجم الفعلي لتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن البيانات الموجودة في المجال العام تشير إلى أن نطاقات الترابط تتراوح بين 500 ميجاوات و600 ميجاوات، وعلمت «ميد» أن الربط الكهربائي يلبي بشكل أساسي مشاركة الطوارئ والاحتياطي من خلال العقود الثنائية.