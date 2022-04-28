أطلقت «Digital Transformation»، «نظام أتمتة» كويتي لحوكمة الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية الأول من نوعه على مستوى الكويت، وذلك في إطار المساعي التي تتواكب مع التقدم التقني المتسارع عالميا.



وفي هذا الصدد، اكدت المدير التنفيذي لشركة «Digital Transformation»، روان العطير، وقوف الشركة في الساحة الإقليمية والمحلية لتحقيق خطوة حقيقية في مجال التحول الرقمي، مضيفة «نحن نصر على أن تكون الكويت منافسة وضمن الـ 170 دولة حول العالم، فجائحة كورونا (كوفيد-19) فرضت تسريع وتيرة الرقمنة وألزمتنا بأن نعتلي تلك الموجة وبتذليل الصعوبات جعلنا من التحول الرقمي حقيقة وواقعا نشهده ونعيشه».



وحول نظام «أتمتة» قالت العطير إنه نظام استثنائي يقدم مختلف خدمات تقنية المعلومات والاتصالات الإدارية بأسلوب إلكتروني ويسمح بالتحول الرقمي لكافة المعاملات الإدارية، لبيئة بلا ورق وبلا مراجعين او طابعات لتصبح كافة المعاملات إلكترونية سهلة وميسرة وآمنة ومريحة للمراجعين من المواطنين والموظفين من مختلف قطاعات الدولة بحسب اختلاف درجات السلم الوظيفي لها، مع مراعاة خصوصية كل درجة من السلم الوظيفي في القطاع الحكومي ومالها من صلاحيات بما يحافظ على خصوصية العمل في إطار بيئي إلكتروني آمن وسهل الاستخدام، ليس هذا فحسب.



وذكرت أن «أتمتة» الذي بني على الذكاء الاصطناعي مزود بواجهة من اللغتين العربية والانجليزية، ويعد نظاما ذكيا جدا يوفر واجهة لإدارة التصاريح او منح الصلاحيات وخوارزميات اخرى تشمل إدارة المهام والوثائق بالإضافة الى إدارة الاجتماعات وإعداد التقارير والمراسلات ونظام خاص بخدمة العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما أن النظام سهل الربط حيث يمكن ربطه مع كافة التطبيقات الحكومية مثال تطبيق سهل.



وذكرت أن «نظام أتمتة» تم بناؤه على مدى 30 سنة وتم تطبيقه في السعودية على 50 جهة حكومية ومدنية وعسكرية كالنيابة العامة وأمن الدولة وسدايا وقطاع المصارف وغيرها الكثير من الجهات والقطاعات الاخرى، حيث إن النظام يخدم الدولة بتقليل هدر الميزانية ويقلل من الفساد الإداري ويرفع من إنتاجية الموظف ويسهل عليه كافة إجراءات المعاملات الإدارية.



ولفتت «العطير» إلى أن النظام يحافظ على أمن المعلومات من خلال أنظمة أمنية متكاملة بالإضافة الى أن النظام يقيس أداء عمل الموظف من حيث عدد المعاملات المنجزة والملغاة، وأخيرا اختتمت «العطير» أن التحول الرقمي يخلق وظائف جديدة وجيلا قادرا على التكيف مع مختلف التغيرات العالمية ولا يلغي الوظائف القديمة إنما يخلق طرقا جديدة لإنجازها ويخلق فرص عمل اكثر بالمستقبل.