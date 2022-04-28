أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن اختتام حملتها الرمضانية لعام 2022 بنجاح، وخلال الشهر، نظمت stc العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي شملت مسابقات رياضية وتحديات جسدية بدنية وأنشطة تعنى بتنمية وتمكين الشباب الكويتي وتعزيز قيم ومبادئ شهر رمضان بين الافراد، بالإضافة الى المبادرات الداخلية التي ركزت على تعزيز التواصل مع الموظفين وغرس روح المسؤولية الاجتماعية لديهم، بما يتماشى مع إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات في الشركة.



مبادرات مجتمعية



تضمنت المبادرات المجتمعية، أنشطة رياضية شاركت فيها stc هذا العام وشملت رعاية بطولة القبس الرمضانية الأولى للعبة البادل بمشاركة 250 فريقا ومشاركة لاعب البادل المصنف رقم واحد في العالم، خوان ليبرون تشينكوا في الحفل الختامي الذي شهده اكثر من 2000 شخص، كما تعاونت مع نادي فلير فيتنس Flare Fitness Gym ضمن حملة «حول قوتك إلى من لا قوة له»، حيث كان الهدف من وراء هذه الحملة دعم المجتمع وغرس روح العطاء ضمن الشباب الكويتي من خلال المشاركة في تحديات لياقة بدنية ورياضية وتوزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة والمحتاجين.



فضلا عن تحديات «جدد نشاطك في برج الحمراء» و«خطواتك تساوي إنترنت» التي انطلقت بالتعاون مع بنك وربة، مستشفى وارة، وفورما فيتنس، وتطبيق Burn، وجريدة «الأنباء»، والتي امتدت لمدة ثلاثة أسابيع خلال رمضان وكانت مخصصة لدعم 100 أسرة محتاجة، بالتعاون مع فريق تراحم التطوعي، بتزويدهم باشتراكات مجانية لخدمات الإنترنت عن طريق الوصول الى 5000 خطوة، بالإضافة إلى إشراك الشباب والأطفال المتطوعين بالتعاون مع نادي أطفال أسباير لتوزيع وجبات الإفطار على العاملين في نادي الفروسية وحديقة الحيوان وعدد من المساجد والأماكن الأخرى، بالإضافة إلى توزيع وجبات الطعام، تم توزيع هدايا تعليمية على الأطفال في مستشفيات الكويت ومشاركتهم فرحة القرقيعان.



وجريا على عادتها، نظمت stc حفل قرقيعان مع الأطفال في منطقة السرة بمشاركة زينة الصفار لمشاركة فرحة وبهجة الشهر مع أفراد المجتمع كعادتها في السنوات السابقة ما قبل الجائحة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة وحماية الجميع. وخلال تلك الفعاليات ركزت stc على إبراز السمة الأساسية والقيم التي تشكل استراتيجية المسؤولية المجتمعية الشاملة الخاصة بها، مع التركيز في الوقت نفسه على نشر الوعي والإيجابية داخل المجتمع من خلال تعاونها مع أبرز شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في الكويت.



فعاليات للموظفين



وعلى صعيد الأنشطة الداخلية للموظفين، نظمت stc بطولة لعبة البادل للموظفين تماشيا مع التزامها بتبني أسلوب حياة أكثر صحة من خلال أنشطة اللياقة البدنية وتشجيع الممارسات التي تنمي مهارات العمل الجماعي. كما اجتمعت عائلة stc واحتفت بهم في الغبقة الرمضانية السنوية، والتي عادت بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا، وسط أجواء جميلة سادت فيها روح العائلة الواحدة وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة stc م.مزيد بن ناصر الحربي ومسؤولي الإدارة التنفيذية.



وهدفت الغبقة إلى تجديد روح عمل الفريق الواحد ومواصلة المسيرة الناجحة، كما كانت فرصة لتعزيز أواصر الروابط بين أفراد عائلة «stc» والتعرف على زملائهم الجدد من شركة البوابة الالكترونية القابضة وشركاتها التابعة، ليس ذلك فحسب، بل أشركت stc الموظفين في عدد من الفعاليات خلال رمضان، كما شكلت stc فريقا مكونا من موظفيها للمشاركة في بطولة القبس للبادل، كما أقامت الشركة أنشطة خاصة لموظفيها خلال تحدي Flare Fitness و«جدد نشاطك في برج الحمراء».



وتعليقا على هذه الحملة، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «فخورون بمشاركتنا في مجموعة متنوعة من المبادرات المجتمعية التي عكست موضوع حملتنا الرمضانية لهذا العام، لقد كان عاما مميزا بالنسبة لنا، لاسيما بالنظر إلى أنها تأتي بعد فترة إغلاق وعودة استئناف الأنشطة بعد الوباء، ولقد كنا حريصين على لعب دور مؤثر في المجتمع».



وأوضحت: «تعتمد استراتيجيتنا تعزيز دورنا في المجتمع وتنفيذ الخطط التي حددناه لأنفسنا ليس فقط لنكون روادا في صناعة الاتصالات، ولكن أيضا لأن نلعب دورا مؤثرا في مجتمعنا وتطويره من خلال برنامجنا للمسؤولية المجتمعية. وسنواصل جهودنا من أجل إثراء أنماط حياة الناس سواء تم ذلك من خلال مجموعتنا الواسعة من الحلول والعروض، أو عبر تنظيم الأنشطة المختلفة التي ترفه وتجمع المجتمع معا من أجل قضية مهمة وجيدة».



واختتمت الجاسم قائلة: «بالنيابة عن stc، أود أن أشكر جميع الجهات والمؤسسات التي شاركت معنا في إنجاح تلك المبادرات، وها نحن نختتم حملتنا الرمضانية هذا العام. وفي هذا المجال أود أن أثمن مجهودات فريق عمل stc وأسلط الضوء على الدور الذي تطمح لأن تلعبه داخل المجتمع. ونحن فخورون أيضا بالنمو التدريجي والتنوع في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات لدينا، والذي تناول الموضوعات الأكثر شيوعا ضمن ركائزنا الرئيسية، وهي الصحة والبيئة وريادة الأعمال والشباب. وسنستمر في لعب دور نشط داخل مجتمعنا وتنظيم المبادرات التي تمكن الشباب وتشجعهم على تبني عادات إيجابية تثري حياتهم».