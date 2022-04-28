سعود عبدالعزيز



انتهت الإدارة العامة للجمارك من مطابقة البيانات وإعداد الكشوف النهائية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للمستحقين، وإحالتها الى الجهات الرقابية للموافقة النهائية استعدادا لإيداعها في حسابات المستحقين من موظفي الادارة العامة للجمارك، فيما قال مصدر جمركي ان صرف المكافآت قريبا جدا ومن المحتمل خلال أيام.



من جهة أخرى، قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بتكريم عدد من منتسبي الإدارة العامة للجمارك، في إدارة الجمرك الجوي وذلك لتميزهم في العمل.



وقد شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك الفهد الجمركيين المكرمين على جهودهم المميزة التي يبذلونها في حماية البلاد والعباد، وحثهم على الحفاظ على مستواهم في العمل، مؤكدا أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد. كما شكر جميع من شارك في خدمة الكويت خلال فترة كورونا من موظفي الإدارة العامة للجمارك، وموظفي إدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون الإدارية على عملهم لوصول هذه المكافآت إلى المستحقين.