كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن اعتماد التكلفة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله بـ 2.1 مليار دينار، على أن تدرج في ميزانية الدولة تدريجيا حسب المراحل الإنشائية للمشروع ابتداء من السنة المالية 2022 /2023. وقال الرشيد «القضية الإسكانية على رأس أولويات عمل الحكومة، وحريصون على تذليل العقبات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الوفاء بالتزاماتها نحو أهل الكويت». في سياق متصل، قال الرشيد إنه تم تشكيل فريق عمل لمعالجة آثار حريق المباركية ودراسة أسبابه وتفعيل سبل الوقاية من أي حوادث مشابهة مستقبلا، حيث تبلغ الميزانية المبدئية لترميم سوق المباركية ما يقارب 6 ملايين دينار.



وأضاف الرشيد أن هذا المعلم أثر تاريخي وإرث ثقافي يجب إعادته كما كان، ونحن أعضاء فريق العمل لترميم سوق المباركية حريصون كل الحرص على أن يعود سوق المباركية أيقونة تاريخية وتراثية وسياحية يقصدها أهل الكويت وضيوف الكويت بأسرع وقت ممكن.