أسامة أبوالسعود



هنأ رئيس نقابة العاملين بوزارة المواصلات والسكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ناصر العازمي جميع العاملين بوزارة المواصلات بمناسبة اعتماد مكافأة الأعمال الممتازة لعام 2021 وسيتم صرفها في حسابات العاملين في الوزارة خلال شهر مايو.



ووجه العازمي الشكر إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس ووكيلة وزارة المواصلات م. خلود الشهاب والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية خالد القصبا ومديري إدارات المالية والإدارية وجميع العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة وقاموا بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة خلال شهر رمضان المبارك لصالح العاملين.



وأشار كذلك إلى موافقة وزارة المواصلات على بيع الإجازات بالبدل النقدي وفق الآليات التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية على أن يتقدم العاملون عن طريق المسؤول المباشر حيث إنه سيتم استقبال الطلبات حتى تاريخ 31 مايو 2022.



من جهة أخرى، ذكر العازمي أن الوزارة اعتمدت كشوف أسماء مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية حيث تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن لاعتمادها النهائي.