محمد الجلاهمة



قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف في ساعة متأخرة من يوم أمس بتفقد النقاط الأمنية المتواجدة في تأمين دور العبادة، وكان في مقدمة مستقبليه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ ومدير عام مديرية امن حولي واللواء عبدالله العلي ومدير عام شرطة النجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري وبعض القيادات الأمنية. وخلال الجولة شدد النواف على تقديم المساعدات الإنسانية للمصلين واستمع من القيادات الأمنية للإجراءات المتبعة في تأمين دور العبادة. ونقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرجال الأمن فخر وتقدير القيادة السياسية العليا على ما يبذلونه من جهود من أجل تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين واستمع من القيادات الأمنية الى شرح مفصل عن آلية العمل والخطة الموضوعة.