ارتداء الكمام اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية

السماح بدخول الأفراد للأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وإلغاء الـ PCR

إلغاء الـ PCR لغير المحصنين كشرط لدخول المؤسسات التعليمية أو مقار العمل الرسمية

إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة للمخالطين بغض النظر عن حالة التحصين

التزام المخالطين بارتداء الكمام لمدة 14 يوماً من تاريخ آخر مخالطة

إجراء فحص PCR في حالة ظهور أعراض خلال 14 يوماً من تاريخ المخالطة

التزام الأفراد المصابين بـ«كورونا» بالعزل المنزلي لمدة 5 أيام مع ارتداء الكمام لمدة 5 أيام تالية

إلغاء شرط التحصين وفحص الـ PCR لجميع القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين

السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين

استخدام تطبيق «شلونك» لمتابعة الحالات الإيجابية فقط

حثّ المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساجد والمصليات مثل إحضار سجادة الصلاة ولبس الكمام وغيرهما والحرص على تجنب الذهاب للمسجد لمن لديهم أعراض تنفسية معدية

إلغاء كل القرارات الصادرة سابقاً والمتعلقة بهذا الشأن وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/5/2022

إلغاء تشكيل اللجنة العليا لمتابعة إجراءات مواجهة «كورونا»

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد عبداللطيف الفارس بما يلي: في ظل استمرار تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في الكويت، وارتفاع مستويات التحصين التي توفر المناعة المجتمعية. فقد أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس علما بقرار وزير الصحة المتضمن التالي:



1 - أن يكون ارتداء الكمام اختياريا داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية.



2 - السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغضّ النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR.



3 - إلغاء فحص الـ PCR لغير المحصنين كشرط للتواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل.



4 - فيما يخص الحجر الصحي لمخالطي الحالات الإيجابية:



- إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغضّ النظر عن حالة التحصين.



- التزام الأفراد المخالطين بارتداء الكمام ولمدة (14) يوما من تاريخ آخر مخالطة.



- إجراء فحص PCR في حال ظهور أعراض خلال (14) يوما من تاريخ المخالطة.



5 - إلزام الأفراد المصابين بالعزل الصحي المنزلي لمدة (5) أيام من تاريخ الإصابة، مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة (5) أيام تالية.



6 - إلغاء شرط التحصين وفحص الـ PCR على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين.



7 - السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين.



8 - اقتصار استخدام تطبيق «شلونك» لمتابعة الحالات الإيجابية فقط.



9 - حث المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساجد والمصليات مثل إحضار سجادة الصلاة ولبس الكمام وغيرهما، والحرص على تجنب الذهاب للمسجد لمن لديهم أعراض تنفسية معدية.



وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة سابقا والمتعلقة بهذا الشأن، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/5/2022.



كما قرر المجلس إلغاء تشكيل (اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (800) الصادر بتاريخ 25/6/2020.



وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره لكافة أطياف المجتمع، مشيدا بتفهمهم ووعيهم والتفاني الإيجابي الذي أبداه المواطنون والمقيمون في الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية وتحمل المسؤولية المجتمعية والعمل كفريق واحد والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح خطة العودة للحياة الطبيعية. كما وجه مجلس الوزراء تحية إكبار وتقدير لكل من وقف في الصفوف الأمامية من جهات وأفراد وفرق ومتطوعين وفي مقدمتهم العاملون في وزارة الصحة والأطباء والطاقم الطبي المساعد والكوادر المساندة على جهودهم الجبارة والمخلصة في التعامل مع هذه الأزمة الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد والعالم أجمع والحد من آثار هذا الوباء وأضراره والانتصار عليها بفضل من الله تعالى.



هذا، وأكد وزير الصحة د.خالد السعيد استمرار الفرق الصحية بمتابعة الترصد الوبائي لـ«كورونا» في جميع المحافظات، مشيدا بجهود الفرق الصحية وبجهود الجهات والمؤسسات الحكومية في مواجهة انتشار «كورونا»، مشيرا إلى أن الفضل يرجع فيما وصلنا إليه إلى الدعم اللامحدود من القيادة السياسية وتسخير جميع الإمكانات، وكذلك إلى أهل الكويت الذين كانوا وراء النجاح منذ بداية الجائحة، متضرعا إلى الله تعالى أن يرحم كل من قضى خلال الجائحة. كما أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم تلك القرارات والاجراءات الخاصة بجائحة كورونا.