بداح العنزي



اعترضت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على 4 قرارات للمجلس البلدي.



وتضمن كتاب الوزيرة الى رئيس المجلس البلدي:



نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماعي المجلس البلدي رقم (2022/15 د4) لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2022/3/28، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا التالي فإننا نعترض عليه:



- لائحة الاعلانات الموافق عليها بموجب القرار رقم (م ب/ م ق 2022/15/328/10د4) لمزيد من الدراسة.



- الفقرتين (أ وب) من القرار رقم (م ب/ ت ث 2022/15/329/2د4) صفحة 119 التاليتين:



أ - إعادة النظر في التصميم الحالي لمشروع قصر العدل الجديد مع إبقاء المبنى القائم الحالي ومحاولة إيجاد الحلول لدمج المبنى القائم ضمن المشروع الجديد بما يضمن سلامة المبنى واستمراريته.



ب - ضرورة موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على كافة طلبات رخص الهدم للمباني، وذلك قبل البدء في أي مشروع لمبنى قائم:



لمزيد من الدراسة.



- القرار رقم (م ب/ت ث2022/15/340/3د4) بشأن «الموافقة على طلب تسجيل نفق دروازة العبدالرزاق في السجل الوطني للمباني التاريخية لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع ضرورة القيام بالصيانة الوقائية للنفق».



لعدم جود دراسة من الجهاز التنفيذي بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 وتعديلاته في شأن بلدية الكويت.



4 - القرار رقم (م ب/ ل ع2022/15/342/7د4) بشأن «عدم الموافقة على طلب محافظة العاصمة إقامة نصب تذكاري في التقاطع ما بين طريق المغرب والدائري الأول».