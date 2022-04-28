أصدر أمين عام المجلس البلدي بدر الرفاعي تعميما بشأن ضوابط صرف بدل نقدي عن الاجازات لموظفي البلدي.وتضمن التعميم ما يلي: بناء على مقتضيات مصلحة العمل، واستنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة، وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات والوحدة الإدارية، وتنفيذا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية على الموظف الذي يرغب في الحصول على بدل الإجازات القيام بالاتي:



أولا: تعبئة نموذج طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة المرفق بالتعميم ويرفق بالطلب شهادة سيرة ذاتية من النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.



ثانيا: يقدم الطلب إلى إدارة الشؤون الإدارية بقطاع الشؤون المالية والإدارية.



ثالثا: تقوم إدارة الشؤون الإدارية بدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها للضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وإعداد كتاب لمخاطبة الجهاز التنفيذي للبلدية للإفادة عن مدى توافر المخصص المالي اللازم لصرف البدل وذلك وفقا للنظم المتبعة بهذا الشأن.



رابعا: تقوم إدارة الشؤون الإدارية بإعداد مشروع قرار إداري بالصرف في حال استيفاء ضوابط الاستحقاق مرفق به نموذج طلب الصرف والسيرة الذاتية، ونوجه كل المعنيين بضرورة تنفيذ ما جاء بالتعميم، كل فيما يخصه.