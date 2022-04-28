بارك مرشح الدائرة التاسعة (الأحمدي) في انتخابات المجلس البلدي خالد العازمي للأهالي اعتماد تكلفة مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بمشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية الحالية بقيمة 2.1 مليار دينار.



وهنأ العازمي المواطنين من منتظري الرعاية السكنية اعتماد ميزانية المدينة التي تشمل أكثر من 22 ألف قسيمة في مدينة جنوب سعد العبدالله، شاكرا جهود وزير المالية وحرصه على حل القضية الإسكانية التي تعتبر على رأس أولويات عمل الحكومة وحرصها على تذليل العقبات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الوفاء بالتزاماتها نحو أهل الكويت، ومتقدما بالشكر لأعضاء اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة على متابعة القضية الإسكانية وإيجاد الحلول المناسبة لسرعة الإنجاز.