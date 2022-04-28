أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة ميدانية من قبل الفريق الرقابي لرفع كل ما يعيق الطرق ويشوه المنظر العام.



وأكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير نواف المطيري أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة، وبشكل عام من خلال رفع كل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفي لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.



وأشار المطيري إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قد اسفرت عن وضع 8 ملصقات إنذار على بقالات متنقلة تمهيدا لرفعها بعد انتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار فضلا عن توجيه 7 إنذارات لباعة متجولين ومصادرة البضائع التي بحوزتهم.



وذكر ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.