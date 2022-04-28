أحال المجلس البلدي اقتراح العضو أحمد هديان بشأن ضم وإضافة أجزاء من الساحات والارتدادات في السكن الخاص والنموذجي والشريط الساحلي الى الجهاز التنفيذي بالبلدية للدراسة. وقال هديان في اقتراحه: لاحظنا الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي المتاحة ضمن مناطق السكن الخاص او النموذجي بأسعار خيالية لقلة المعروض من الأراضي للسكن الخاص، كما لاحظنا طول قائمة انتظار المواطنين للحصول على قسائم لعدم قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير القسائم والأراضي للمواطنين، ولاحظنا وجود ساحات وارتدادات كبيرة ملاصقة للقسائم بمناطق السكن الخاص، كما أنه توجد قسائم تتطلب إضافة مساحات إليها لتعديل وضعها التنظيمي. لذا فإني أقترح: للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية بتوفير السكن الخاص للمواطنين أن يتم التوجه إلى إصدار قرار بالموافقة على ما يلي:



1 ـ استحداث قسائم ضمن الساحات والمرافق العامة والحدائق بمناطق السكن الخاص والنموذجي والشريط الساحلي، على أن تسلم لوزارة المالية لبيعها بالمزاد العلني ووفق الأسعار السائدة بالمنطقة.



2 ـ ضم وإضافة أجزاء من الساحات والارتدادات الملاصقة لقسائم السكن الخاص والنموذجي على أن يطبق كمبدأ عام ويلغي جميع ما يخالف ذلك من قرارات، وذلك على غرار شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية بمناطق السكن الاستثماري والتجاري الصادر بشأنها قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف2010/17/432/9) المتخذ بتاريخ 2010/12/6، والقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.