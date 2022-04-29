تنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي نيوكاسل مع ليفربول، وأستون فيلا مع نوريتش سيتي، وساوثمبتون مع كريستال بالاس، وواتفورد مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع برايتون، وليدز يونايتد مع مان سيتي.



وتجذب مباراتي «الريدز» مع «الماكبايس»، و«السيتي» مع ليدز اهتمام عشاق الكرة الإنجليزية غدا خاصة في ظل الصراع الشرس بين ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 79 نقطة والمتصدر الحالي مان سيتي بـ 80 نقطة، ولا يرغب أي طرف منهما في التعثر رغبة منهما بالتشبث بأمل التتويج بلقب «البريمييرليغ» للموسم الحالي.



وتبدو مهمة «الريدز» صعبة أمام نيوكاسل المتألق في الآونة الأخيرة والذي حقق الانتصار في مبارياته الأربعة الأخيرة واستقبل خلالها هدفا وحيدا فقط وهو ما يؤكد تطور «الماكبايس» في الآونة الأخيرة بعدما ترك مراكز الهبوط ووصل للمركز التاسع حاليا برصيد 43 نقطة.



من جهته، يسعى «السيتي» لاستغلال تفاوت مستوى مستضيفه ليدز في الآونة الأخيرة لاضافته لقائمة ضحاياه والحفاظ على الصدارة. ويريد ليدز الهروب من صراع الهبوط في ظل تراجع مركزه، حيث يحتل المركز الـ 16 برصيد 34 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أخر المراكز المؤدية الى دوري الدرجة الأولى.