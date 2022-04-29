أكد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أن فريقه لم يحقق أي شيء بعد رغم الفوز على فياريال الإسباني 2-0 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ما يعطي «الريدز» أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل في إسبانيا.



ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم أنه شهد 12 محاولة على المرمى من جانب ليفربول، قبل أن يحسم الفريق الإنجليزي الفوز في غضون 133 ثانية فقط. وتقدم ليفربول بهدف عكسي بعد تمريرة من جوردان هندرسون حولها بيرفس إستوبينان بالخطأ في مرمى فريقه فياريال في الدقيقة 53، وبعد ذلك بدقيقتين سجل المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني الهدف الثاني.



وحقق «الريدز» تسعة انتصارات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، في رقم قياسي للفريق، كما عادل الرقم القياسي لعدد انتصاراته في موسم واحد، بتسجيله الانتصار رقم 43 مثلما فعل في موسم 2019/ 2020.



ولكن كلوب لن يسمح للاعبيه بالتهاون في حملة الفريق للتتويج بأربعة ألقاب في الموسم الحالي في إنجاز غير مسبوق. وقال كلوب «هي نتيجة خطيرة، كم من العمل يبقى لإنجازه؟ ما زلنا بحاجة لإنجاز العمل بأكمله، لم يحدث أي شيء بعد». وأضاف: «لكي تتقدم 2-0 مع نهاية الشوط الأول فعليك أن تكون في حالة مزاجية مثالية وتلعب الشوط الثاني مثلما لعبنا الشوط الأول».



وأوضح «ما يعجبني أيضا أننا نقاتل بكل ما نملك، الأمر يسير هكذا دائما، إذا فازوا علينا بنتيجة تصعد بهم إلى النهائي، فإنهم سوف يستحقون ذلك، وإن لم يحدث فإننا نستحق ذلك، هكذا تسير المنافسة».



وتابع «لكن الجميع شاهد الكفاح الذي قدمناه، قدمنا مباراة جيدة حقا، والآن بعد ستة أيام سنلعب مجددا وعلينا أن نتأكد من استعدادنا». وأكد كلوب «نتفوق بنتيجة 2-0 وهذا أفضل مما كان عليه الوضع قبل بداية المباراة، لكننا ندرك أننا لم نتأهل بعد، لذا علينا مواصلة التقدم لا توجد مشكلة».



إيمري يعترف بالهزيمة



من جانبه، أوضح مدرب فياريال يوناي إيمري «كانوا أفضل منا، كانوا أفضل على مدار 90 دقيقة».



وأضاف إيمري «أردنا تقديم مباراة أفضل، نصنع فرص أفضل على المرمى لأنفسنا، لكننا كنا كثيرا نضطر للدفاع».



وأكد مدرب فياريال «أردنا الفوز لكننا لم نتمكن من ذلك، أردنا التعادل لكننا لم نتمكن من ذلك أيضا».



وتابع «أردنا إبقاء النتيجة 0-1 لكننا لم نفعل، أردنا التسجيل لكن لم نتمكن من ذلك». وأوضح «لم نصنع أي فرص على الإطلاق، لم نقترب من مرماهم أبدا، النتيجة مستحقة». وختم إيمري بالقول «كان من الممكن أن يصبح الوضع أسوأ، نتيجة 0-2 ما زالت تمنحنا الفرصة لتقديم أداء مختلف على أرضنا، نحن لم ننته بعد».