يقف ريال مدريد المتصدر على عتبة الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) قبل أربع مراحل من النهاية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990 في حال نجح في كسب نقطة أمام ضيفه إسبانيول غدا السبت ضمن المرحلة الـ 34.



يتقدم النادي الملكي بفارق 15 نقطة عن مطارديه وبات بحاجة إلى نقطة يتيمة للتتويج بلقبه الـ 35 في تاريخه، حيث بإمكانه أن يكرر إنجاز موسم 1989-1990 عندما حسم الصراع قبل أربع مراحل من النهاية. ويزور إسبانيول صاحب المركز الثالث عشر ملعب «سانتياغو برنابيو» على أمل أن ينغص فرحة ريال الساعي لحسم الأمور محليا قبل استحقاقه الأوروبي بعد أربعة أيام على أرضه مجددا في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية الأم أمام مان سيتي الانجليزي بعد خسارته ذهابا 3-4 والحفاظ على آماله بـ «ريمونتادا» جديدة لبلوغ النهائي.



ومع كثرة الإصابات والتعب، من المتوقع أن يعمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمداورة ولكن من دون تقليل شأن إسبانيول الذي نجح على أرضه في الفوز عليه 2-1 في المرحلة الثامنة، إلا أنه يمر بفترة صعبة إذ خسر في ثلاث من أربع مباريات خاضها الشهر الجاري أمام كل من ريال سوسييداد ورايكو فايكانو بنتيجة واحدة 0-1 وأتلتيكو مدريد 1-2، ولم يسجل سوى هدفين في هذه الفترة.



وتحت هالة مهاجمه المتألق الفرنسي كريم بنزيمة، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري (25 هدفا في 29 مباراة) ودوري الأبطال (14)، وعلى الرغم من أن ريال مدريد خسر مباراتيه الأخيرتين في المسابقة القارية أمام تشلسي حامل اللقب ووصيفه مان سيتي، إلا أن تجريد جاره اللدود أتلتيكو من لقبه بطلا للدوري لم يعد سوى مسألة وقت.



في المقابل، يأمل إشبيلية الثالث برصيد 63 نقطة أن يتقدم خطوة إضافية نحو حسم السباق على الوصافة مع برشلونة الثاني عندما يستقبل جاره قادش في افتتاح المنافسات اليوم الجمعة.



ويسعى أتلتيكو مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال للحفاظ على مكتسباته عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو الثامن غدا، ويلعب كذلك ديبورتيفو ألافيس مع فياريال، وفالنسيا مع ليفانتي.