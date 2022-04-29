يتطلع نادي ليفربول لتكثيف المفاوضات مع مدربه الألماني يورغن كلوب بشأن تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أمس، فإن مسألة تجديد عقد كلوب أصبحت ملحة بعد حضور مايك جوردون رئيس مجموعة «فينواي سبورتس جروب» المالكة لليفربول المواجهة أمام فياريال الإسباني مساء الأربعاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.



وكان مارك كوسيسكي وكيل أعمال كلوب جالسا في مقصورة الستاد، وليس على مسافة بعيدة من جوردون.



وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 وقاد الفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في الموسم الأول له. وكان ليفربول جدد عقد كلوب لمدة 4 أعوام ونصف العام في 2019 ويأمل في تجديد عقده لأربعة أعوام أخرى.